«Баскония» подписала Коди Миллер-Макинтайра

« » объявила о переходе разыгрывающего (29 лет, 191 см) на своей странице в соцсети.

В минувшем сезоне Макинтайр выступал за турецкий « ». В 28 матчах чемпионата Турции защитник набирал в среднем 15,4 очка, 5,9 передачи и 4,4 подбора.

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