Николя Батюм: «Нам не терпится начать турнир»

Форвард сборной Франции Николя Батюм заявил, что команда с нетерпением ждет начала чемпионата мира.

«Впереди нас ждет важный матч, но именно для этого мы здесь. Нам не терпится начать турнир», – сказал Батюм.

«Последние два дня были немного длинными. Нам предстоит тяжелая игра, но мы готовы», — сказал главный тренер французов Венсан Колле.

Завтра сборная Франции сыграет против одного из фаворитов чемпионата мира сборной Канады.

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?