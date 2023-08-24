Николя Батюм: «Нам не терпится начать турнир»

Теги Венсан Колле сборная Франции сборная Канады Николя Батюм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Франции Николя Батюм заявил, что команда с нетерпением ждет начала чемпионата мира.

«Впереди нас ждет важный матч, но именно для этого мы здесь. Нам не терпится начать турнир», – сказал Батюм.

«Последние два дня были немного длинными. Нам предстоит тяжелая игра, но мы готовы», — сказал главный тренер французов Венсан Колле.

Завтра сборная Франции сыграет против одного из фаворитов чемпионата мира сборной Канады.

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