Германия поднялась на 2-е место в рейтинге ФИБА, США продолжают лидировать

Накануне старта чемпионата мира-2023 опубликовала неофициальный рейтинг мужских национальных сборных.

США продолжают лидировать в списке. Германия поднялась сразу на три строчки и заняла второе место, сместив Францию.

Действующий чемпион мира Испания поднялась на четвертое место, Канада замыкает пятерку лидеров.

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку