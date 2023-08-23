Германия поднялась на 2-е место в рейтинге ФИБА, США продолжают лидировать

Теги ФИБА сборная Испании сборная Франции сборная Германии сборная США фото сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Накануне старта чемпионата мира-2023 ФИБА опубликовала неофициальный рейтинг мужских национальных сборных.

США продолжают лидировать в списке. Германия поднялась сразу на три строчки и заняла второе место, сместив Францию.

Действующий чемпион мира Испания поднялась на четвертое место, Канада замыкает пятерку лидеров.

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3 комментария

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За Валенсию с 1999
максимально смешно
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Кирилл
Ответ За Валенсию с 1999
максимально смешно
А можете объяснить почему у вас такое мнение ?
Просто интересно услышать его, без сарказма.
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Yusif Huseyinov
Ответ Кирилл
А можете объяснить почему у вас такое мнение ? Просто интересно услышать его, без сарказма.
В честь чего они поднялись то ? Или рейтинг из чего складывается ? Фашисты когда че выигрывали , чтобы Испанию обойти ? Вот поэтому и смешно
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