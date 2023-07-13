Донта Холл продолжит выступать за «Монако»: «Работа еще не закончена»

Центровой « » (25 лет, 206 см) продолжит выступать за команду, сообщает пресс-служба клуба.

У Холла контракт с командой до 2025 года.

«У меня сложилось впечатление, что работа еще не закончена. Поговорив с моими товарищами по команде, мы поняли, что все еще хотим добиться большего. У всех парней одинаковый настрой на то, чтобы добиться чего-то особенного, и именно поэтому я решил остаться в «Монако», – заявил бигмэн.

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече .

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