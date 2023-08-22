Сергей Кущенко: «На чемпионате мира 1998 года Сергей Бабков обыграл американцев своими сумасшедшими трехочковыми»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России Сергей Бабков был настоящим профессионалом и очень любил баскетбол.

«Ужасная история. Я говорил с его ближайшим другом, соратником, тренером, наставником Виктором Кухаренко буквально некоторое время назад. Они ехали с другом из Бийска, откуда Сергей родом. В дороге почувствовал себя неважно, вроде бы они пошли в больницу, потом вроде стало легче...

Сергей был очень профессиональный игрок, очень хороший человек, на чемпионате мира 1998 года он американцев обыграл своими сумасшедшими, уверенными трехочковыми. Человек безумно любил баскетбол, работал.

Очень жаль и очень неожиданно, не могу осознать, что говорю на эту тему. Мои соболезнования его близким, ребятам из команды «Новосибирск». Берегите здоровье. Не могу поверить, что про Серегу говорю в прошедшем времени. Я его отлично знал, не так давно виделись. Горестно все это», – передает слова Сергея Кущенко «Р-Спорт».

Легендарный советский и российский баскетболист Сергей Бабков ушел из жизни в понедельник, 21 августа, в возрасте 56 лет. С 2011 года он работал генеральным директором « ».

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