Прощание с Сергеем Бабковым состоится в четверг, 24 августа
Прощание с Сергеем Бабковым состоится в четверг, 24 августа.
О смерти 56‑летнего бывшего игрока и главного тренера сборной России, который с 2011 года работал генеральным директором «Новосибирска», стало известно в понедельник.
«Прощание состоится в четверг, в прощальном зале ИМИ на улице Кропоткина в Новосибирске. Оно пройдет с 15:00 по 17:00 по местному времени», – заявили в новосибирском клубе.
В составе сборной России Бабков дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1994, 1998), а также выигрывал серебряные (1993) и бронзовые (1997) медали первенства Европы.
Бабков руководил национальной командой на чемпионате Европы 2005 года.
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