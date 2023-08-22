Прощание с Сергеем Бабковым состоится в четверг, 24 августа

Теги Сергей Бабков сборная России чемпионат России Новосибирск Баскетбол

Прощание с Сергеем Бабковым состоится в четверг, 24 августа.

О смерти 56‑летнего бывшего игрока и главного тренера сборной России, который с 2011 года работал генеральным директором «Новосибирска», стало известно в понедельник.

«Прощание состоится в четверг, в прощальном зале ИМИ на улице Кропоткина в Новосибирске. Оно пройдет с 15:00 по 17:00 по местному времени», – заявили в новосибирском клубе.

В составе сборной России Бабков дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1994, 1998), а также выигрывал серебряные (1993) и бронзовые (1997) медали первенства Европы.

Бабков руководил национальной командой на чемпионате Европы 2005 года.

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