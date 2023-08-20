УНИКС отдал Сергея Полстянова в аренду в «Купол-Родники»

Теги переходы УНИКС суперлига Россия Единая лига ВТБ Купол-Родники Сергей Полстянов Баскетбол

Защитник УНИКСа Сергей Полстянов (20 лет, 189 см) проведет следующий сезон в ижевском клубе Суперлиги-1 «Купол-Родники» на правах аренды.

В минувшем сезоне 20-летний игрок был лидером УНИКСа-2, которому помог пробиться в плей-офф Единой молодежной Лиги ВТБ. Полстянов трижды входил в символические пятерки по итогам месяца и стал лучшим бомбардиром турнира. Его средние показатели в 46 матчах составили 19,1 очка, 4,9 подбора, 3,2 передачи и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на паркете.

В составе основной команды УНИКСа защитник сыграл три матча, набирая в среднем 1,7 очка и делая 0,7 подбора за 4 минуты.

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