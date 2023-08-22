Дрэймонд Грин о 35-м номере на драфте-2012: «Большинство генменеджеров откровенно тупы»

Форвард « » высказал свое мнение о генеральных менеджерах НБА в подкасте .

Грин был выбран под 35-м номером на драфте-2012.

Джордж: Сколько раз ты побывал на просмотрах?

Грин: 21 раз.

Джордж: Вау. Как же ты при этом упал до второго раунда? Генменеджеры вроде бы знают свое дело, умные ребята.

Грин: Нет, вообще нет. Большинство генменеджеров откровенно тупы. Я доминировал на просмотрах. Хорошо бросал, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 – отлично справлялся. Доминировал там. Мне было непонятно, почему я так упал на драфте.

Они не поняли, на какой позиции я смогу защищаться. Они сказали: «Ему не хватает роста, чтобы играть на четверке, он слишком медленный, чтобы играть третьего номера. Кого он сможет держать?» И вот я оказался во втором раунде», – сказал Грин.

В 2017 году Грин стал лучшим в НБА по игре в защите. В его коллекции четыре чемпионских титула.

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