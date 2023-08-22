Дрэймонд Грин о 35-м номере на драфте-2012: «Большинство генменеджеров откровенно тупы»

Теги Голден Стэйт НБА Пол Джордж Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказал свое мнение о генеральных менеджерах НБА в подкасте Пола Джорджа.

Грин был выбран под 35-м номером на драфте-2012.

Джордж: Сколько раз ты побывал на просмотрах?

Грин: 21 раз.

Джордж: Вау. Как же ты при этом упал до второго раунда? Генменеджеры вроде бы знают свое дело, умные ребята.

Грин: Нет, вообще нет. Большинство генменеджеров откровенно тупы. Я доминировал на просмотрах. Хорошо бросал, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 – отлично справлялся. Доминировал там. Мне было непонятно, почему я так упал на драфте.

Они не поняли, на какой позиции я смогу защищаться. Они сказали: «Ему не хватает роста, чтобы играть на четверке, он слишком медленный, чтобы играть третьего номера. Кого он сможет держать?» И вот я оказался во втором раунде», – сказал Грин.

В 2017 году Грин стал лучшим в НБА по игре в защите. В его коллекции четыре чемпионских титула.

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20 комментариев

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Vanila Panda
хорошо, что Грин - образец ума
+19
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boller_73
Ну и сколько подобных поздних номеров драфта так же выстреливало как Грин? В том то и дело, что рисковать особо никто не хочет
+7
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Zasadility
не задрафтованный Бен Уоллес с 4мя замкАми: тебя хотя бы выбрали на драфте!)
+6
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scorp19
Умный человек, который бьёт по морде своего тиммейта.
+6
-2
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Андрей 13
будущий лучший генеральный менеджер.
+6
-3
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mqh9pzrxgf
Грину повезло что он в тиме со Стефаном был))) а его подвиги на посту ген менеджера я бы глянул) посмотрел на его умение драфтовать) на словах он всегда лев Толстой)
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M & M
Ответ boller_73
Ну и сколько подобных поздних номеров драфта так же выстреливало как Грин? В том то и дело, что рисковать особо никто не хочет
а сколько из лотерейных пиков стали хотя бы крепкими ролевиками?
+4
-1
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haibr
Грин ген менеджер, Крыс Пол тренер, Леба владелец. Клуб мечты.
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Max81
Да, все тупые. Ведь даже взявшие его ГСВ до него взяли не только Барнса под 7 пиком, но и Фестуса Эзиле под 30-м.
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Влад Егоров
Посмотрел бы я на Грина, окажись он не в ГСВ, а в Шарлотт. Важно не только талант находить, но и развивать его правильно и в нормальных условиях.
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mqh9pzrxgf
Ответ M & M
а сколько из лотерейных пиков стали хотя бы крепкими ролевиками?
Явно больше, чем поздние пики стали топами
+2
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Misha_Sapunov
Ответ Mr.BadGuy
Будущие ГОАТы Карузо и Ривз вообще мимо драфта проехали. И правильно. Даже первая позиция для них унижение. Как их можно ставить в одни ряд со всякими Зайонами или Веньябами. У них свой ГОАТ пик
ну так себе попытка юмора. уже подзатерлась эта тема.
+2
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kiper88
Доля правды в словах Грина есть. Взять хотя бы Керра времён Финикса, это было нечто.
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DeX
Самое интересное, что сказал Грин в этом подкасте, это то, насколько важна уверенность в себе для броска и что эту уверенность Грин потерял.
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quznez
3 подбора, 3 очка в первом сезоне. Нормально для выбора второго раунда. А защеров обычно ниже берут, пусть не выёживается, повезло с командой. Если бы я тогда увидел его криворукий релиз точно бы высоко не взял.
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BT
Грин может хорохориться сколько угодно, но он не Карри и не Томпсон, те сделали бы нормальную карьеру где угодно. Не попади он в ГС, конкретно он был бы просто ухудшенной копией Миллсэпа.
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