Деандре Эйтон о выступлении за Багамские острова: «Лучшие товарищи по команде, с которыми я играл»

Теги Финикс НБА Деандре Эйтон предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон поделился впечатлениями от выступления за Багамские острова в предварительном квалификационном турнире Олимпийских игр.

«Лучшие товарищи по команде, с которыми я играл, как на площадке, так и за ее пределами. Мне удалось понять, что это такое – представлять свою страну и сражаться, когда все объединены одной идеей. Потрясающее чувство», – сказал Эйтон.

Багамы триумфально завершили турнир в Аргентине, победив в финале хозяев – 82:75. В следующем году они поборются за путевку в Париж в квалификационном турнире.

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5 комментариев

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Roman Boroveev
Букер такие с Дюрой: ясненько, пошли мы..
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Денис Комиссаров
Хороший план наладить химию в клубе, надёжный как швейцарские часы.
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МЗ
Научился у Криса Пола нелестно непрямо вонять о товарищах по клубу. Вряд ли это именно тот навык, который поможет по карьере.
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Yony
Да. Ману немного расстроился
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Кливленд-2022
Эйтона можно понять, эмоционально совсем другие игры не за бабки по сути. Честно говоря, я думал, Аргентина на командном опыте их все-таки дернет, но нет. Гордон молодчага, конечно, в конце зарешал. А сам Эйтон, как мне кажется, показывал такой уровень агрессии под чужим кольцом, которому противопоставить что-либо аргентинцам было сложно.
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