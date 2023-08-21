Деандре Эйтон о выступлении за Багамские острова: «Лучшие товарищи по команде, с которыми я играл»

Центровой « » поделился впечатлениями от выступления за Багамские острова в предварительном квалификационном турнире Олимпийских игр.

«Лучшие товарищи по команде, с которыми я играл, как на площадке, так и за ее пределами. Мне удалось понять, что это такое – представлять свою страну и сражаться, когда все объединены одной идеей. Потрясающее чувство», – сказал Эйтон.

Багамы триумфально завершили турнир в Аргентине, победив в финале хозяев – 82:75. В следующем году они поборются за путевку в Париж в квалификационном турнире.

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