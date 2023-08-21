Ди Бост отказал «Самаре». От переезда в Россию его отговорила супруга («Свободный агент»)

Теги возможные переходы LDLC АСВЕЛ Виллербан Единая лига ВТБ Самара Ди Бост Баскетбол

Разыгрывающий Ди Бост (33 года, 188 см) отказался от предложения «Самары».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», сам Ди Бост был готов подписать соглашение и вернуться в Россию, но супруга 33-летнего баскетболиста его отговорила.

Самарский клуб предлагал американцу с болгарским паспортом 2-летний контракт. В сезоне-18/19 он выступал за «Химки».

Ди Бост вышел из переговоров с «Самарой» еще до расторжения контракта с «Виллербаном», которое официально состоялась 16 августа. После этого клуб подписал Николу Ребича.

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