Ди Бост отказал «Самаре». От переезда в Россию его отговорила супруга («Свободный агент»)

Разыгрывающий Ди Бост (33 года, 188 см) отказался от предложения «Самары».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», сам Ди Бост был готов подписать соглашение и вернуться в Россию, но супруга 33-летнего баскетболиста его отговорила.

Самарский клуб предлагал американцу с болгарским паспортом 2-летний контракт. В сезоне-18/19 он выступал за «Химки».

Ди Бост вышел из переговоров с «Самарой» еще до расторжения контракта с « », которое официально состоялась 16 августа. После этого клуб подписал Николу Ребича.

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