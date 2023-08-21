Джавонтэй Хоукинс: «У «Самары» подобралась отличная команда»

Теги Единая лига ВТБ Самара Джавонтэй Хоукинс Баскетбол

Новобранец «Самары» Джавонтэй Хоукинс объяснил решение подписать контракт с российским клубом.

«Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере – это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры. Кроме того, здесь подобралась отличная команда, каждый из парней, я считаю, привнесет уникальный набор навыков, парни дополняют друг друга именно так, чтобы принести клубу победы в предстоящем сезоне. Плюс опытный тренер, который добился успеха на самом серьезном уровне.

Я и моя семья в восторге от этого шага, и мне не терпится приехать в Самару, чтобы встретиться со всеми! Я верю, что это будет отличный год!» – заявил Хоукинс.

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