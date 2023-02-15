Терренс Росс официально стал игроком «Финикса»

Теги переходы Орландо Финикс НБА Терренс Росс Баскетбол

«Финикс» официально подписал контракт с бывшим форвардом «Орландо» Терренсом Россом (32 года, 198 см).

Росс стал свободным агентом после того, как «Мэджик» выкупил его контракт.

Защитник провел за «Орландо» семь сезонов. В нынешнем сезоне он набирал 8,0 очка, 2,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Росс проводит 11-й сезон в НБА. Его показатели за карьеру: 11,0 очка при 41,8% с игры (36,2% из-за дуги), 2,8 подбора и 1,8 трехочковых в среднем за матч.

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2 комментария

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Батя ивана
Куда КД туда рингчейзеры)
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Roman Boroveev
Неделю две назад ещё боролись за попадание в плей офф, а сегодня главные фавориты сезона.
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