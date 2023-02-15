Терренс Росс официально стал игроком «Финикса»

«Финикс» официально подписал контракт с бывшим форвардом « » (32 года, 198 см).

Росс стал свободным агентом после того, как «Мэджик» выкупил его контракт.

Защитник провел за «Орландо» семь сезонов. В нынешнем сезоне он набирал 8,0 очка, 2,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Росс проводит 11-й сезон в . Его показатели за карьеру: 11,0 очка при 41,8% с игры (36,2% из-за дуги), 2,8 подбора и 1,8 трехочковых в среднем за матч.

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