Джевон Картер о переходе в «Чикаго»: «Все свое детство думал только об одном: «Я стану игроком «Буллс»

Теги Чикаго НБА Джевон Картер Баскетбол

Разыгрывающий Джевон Картер поделился эмоциями от перехода в «Чикаго» в это межсезонье.

Картер заключил с командой трехлетнее соглашение на 19 млн долларов.

«Честно говоря, я даже не могу выразить это словами. Когда я в детстве мечтал попасть в НБА, всегда думал о форме «Чикаго». Поэтому, когда мне позвонили и сказали: «Поздравляю, ты станешь игроком «Чикаго» – даже не знаю, что сказать. Эмоции через край.

Маленьким я смотрел все игры. Каждую встречу. Все свое детство думал только об одном: «Я стану игроком «Буллс», – цитирует Картера NBC Sports Chicago.

Показатели разыгрывающего в регулярке-2022/23 – 8,0 очка, 2,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру при 42,1% из-за трехочковой дуги.

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1 комментарий

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Atlichna
Родился в Иллинойсе, круто.
В этом минус драфтовой модели, мало местных, фанатов клуба с детства играет за эти самые клубы. Когда такое случается в НБА, я прямо радуюсь. Уэйд так с Чикаго подписывался, тоже местный.
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