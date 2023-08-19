Святослав Михайлюк и «Панатинаикос» близки к договоренности

« » близок к подписанию соглашения с атакующим защитником (26 лет, 201 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Стороны ведут постоянные переговоры, ближайшие несколько дней станут решающими.

Сообщалось, что «Пао» уже несколько недель назад согласился на денежные условия Михайлюка: 5 миллионов евро за два сезона. Однако переговоры зашли в тупик из-за необычного требования игрока: украинец требует прописать в контракте опцию, которая будет позволять ему в любой момент вернуться в НБА. «Пао» сделал встречное предложение – возможность вернуться в в ограниченные сроки следующим летом.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

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