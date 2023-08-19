Святослав Михайлюк и «Панатинаикос» близки к договоренности

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА Святослав Михайлюк Баскетбол

«Панатинаикос» близок к подписанию соглашения с атакующим защитником Святославом Михайлюком (26 лет, 201 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Стороны ведут постоянные переговоры, ближайшие несколько дней станут решающими.

Сообщалось, что «Пао» уже несколько недель назад согласился на денежные условия Михайлюка: 5 миллионов евро за два сезона. Однако переговоры зашли в тупик из-за необычного требования игрока: украинец требует прописать в контракте опцию, которая будет позволять ему в любой момент вернуться в НБА. «Пао» сделал встречное предложение – возможность вернуться в НБА в ограниченные сроки следующим летом.

Михайлюк завершал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий