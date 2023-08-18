Святослав Михайлюк требует от «Пао» прописать пункт, чтобы он в любой момент мог покинуть команду и вернуться в НБА. Клуб не соглашается

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА чемпионат Греции Святослав Михайлюк Баскетбол

Переговоры между «Панатинаикосом» и Святославом Михайлюком зашли в тупик из-за необычного требования игрока: украинец требует прописать в контракте опцию, при которой он сможет вернуться в НБА в любой момент сезона.

Как пишет греческая газета Apex Sports, «Пао» уже несколько недель назад согласился на денежные условия Михайлюка: 5 миллионов евро за два сезона.

Однако по информации источника издания, украинец требует, чтобы в его контракте был прописан пункт о возвращении в НБА без ограничений по времени активации этого пункта.

«Практически, он хочет иметь возможность покинуть «Панатинаикос» в любое время, даже через несколько недель после начала сотрудничества», – пишет журналист Гиоргос Сиригос.

«Пао» сделал встречное предложение: возможность вернуться в НБА у Михайлюка будет в ограниченные сроки следующим летом, однако это украинца не устраивает, и он продолжает стоять на своем.

Сиригос отмечает, что Михайлюк вел переговоры и с другими европейскими командами с аналогичным требованием – иметь право уйти в любое время, даже посреди сезона, – однако они все ответили отказом, заявив, что «даже не будут обсуждать подобное».

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексааандр
какой важный курицын. он не в том положении и статусе, чтобы диктовать условия свои
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
всё норм. сейчас "торг/компромисс" далее "депрессия". а потом примет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий