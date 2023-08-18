Святослав Михайлюк требует от «Пао» прописать пункт, чтобы он в любой момент мог покинуть команду и вернуться в НБА. Клуб не соглашается

Переговоры между « » и зашли в тупик из-за необычного требования игрока: украинец требует прописать в контракте опцию, при которой он сможет вернуться в в любой момент сезона.

Как пишет греческая газета Apex Sports, «Пао» уже несколько недель назад согласился на денежные условия Михайлюка: 5 миллионов евро за два сезона.

Однако по информации источника издания, украинец требует, чтобы в его контракте был прописан пункт о возвращении в НБА без ограничений по времени активации этого пункта.

«Практически, он хочет иметь возможность покинуть «Панатинаикос» в любое время, даже через несколько недель после начала сотрудничества», – пишет журналист Гиоргос Сиригос.

«Пао» сделал встречное предложение: возможность вернуться в НБА у Михайлюка будет в ограниченные сроки следующим летом, однако это украинца не устраивает, и он продолжает стоять на своем.

Сиригос отмечает, что Михайлюк вел переговоры и с другими европейскими командами с аналогичным требованием – иметь право уйти в любое время, даже посреди сезона, – однако они все ответили отказом, заявив, что «даже не будут обсуждать подобное».

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