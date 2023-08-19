«Наша ветеранская команда ждет сербского пойнтгарда». Кириленко ответил Джоковичу, который выложил видео с площадки

Теги РФБ Новак Джокович Андрей Кириленко Баскетбол

Вторая ракетка мира и рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема Новак Джокович вышел на баскетбольную площадку с известным российским теннисистом Андреем Рублевым.

Джокович выложил видео с занятия в социальных сетях и задал вопрос легенде российского баскетбола, президенту РФБ Андрею Кириленко: «Что ты думаешь о нашем навыке?»

Кириленко отреагировал, предложив сербу сыграть в ветеранской команде.

«Я уже Джоковичу написал ответ, что наша ветеранская команда ждет пойнтгарда сербского. Хватит уже унижать молодежь, пора бы и честь знать», – сказал Кириленко.

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1 комментарий

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Кот под ногами майора
Надо еще Кириоса позвать, он тоже в комментах уже отметился
+3
0
+3
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