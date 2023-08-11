Лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием Девона Акун-Перселла в сезоне-22/23

лига ВТБ представила подборку лучших моментов с участием игрока «Локомотива-Кубань» в сезоне-22/23.

В среднем за 25,1 минуты на паркете Акун-Перселл набирал 13,4 очка, 3,8 подбора и 2,6 передачи.

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