Влатко Чанчар перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
«Денвер» объявил, что форвард Влатко Чанчар перенес хирургическую реконструкцию передней крестообразной связки левого колена.
Операция была проведена в Лос-Анджелесе. Сроки возвращения баскетболиста не установлены.
Словенец травмировался в конце вчерашнего товарищеского матча против сборной Греции (77:88), неудачно приземлившись после данка с сопротивлением. Игрок покинул площадку с помощью партнеров по команде и сразу отправился в раздевалку.
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