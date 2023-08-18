Влатко Чанчар перенес операцию на колене после разрыва «крестов»

« » объявил, что форвард перенес хирургическую реконструкцию передней крестообразной связки левого колена.

Операция была проведена в Лос-Анджелесе. Сроки возвращения баскетболиста не установлены.

Словенец травмировался в конце вчерашнего товарищеского матча против сборной Греции (77:88), неудачно приземлившись после данка с сопротивлением. Игрок покинул площадку с помощью партнеров по команде и сразу отправился в раздевалку.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России