Влатко Чанчар перенес операцию на колене после разрыва «крестов»

Теги травмы Денвер сборная Словении НБА Влатко Чанчар Баскетбол

«Денвер» объявил, что форвард Влатко Чанчар перенес хирургическую реконструкцию передней крестообразной связки левого колена.

Операция была проведена в Лос-Анджелесе. Сроки возвращения баскетболиста не установлены.

Словенец травмировался в конце вчерашнего товарищеского матча против сборной Греции (77:88), неудачно приземлившись после данка с сопротивлением. Игрок покинул площадку с помощью партнеров по команде и сразу отправился в раздевалку.

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