Марк Газоль еще не определился, продолжит ли игровую карьеру. «Жирона» начнет сезон без него

Теги чемпионат Испании Жирона Марк Газоль Баскетбол

Центровой Марк Газоль, который провел сезон-2022/23 в составе испанской «Жироны», еще не определился с будущим своей карьеры.

Чемпион НБА-2019, которому в январе исполнится 39 лет, по окончании сезона взял время на раздумье, однако 3 месяца спустя еще не принял решение.

«Я думаю, что самое разумное сейчас – это не начинать сезон с «Жироной». А там посмотрим», – сказал Газоль.

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