Серхио Родригес продлил контракт с «Реалом» на один год

Теги переходы Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Баскетбол

«Реал» официально объявил о продлении контракта с разыгрывающим Серхио Родригесом (37 лет, 191 см) до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Евролиги испанец набирал в среднем 4,9 очка, 1,5 подбора, 4,4 передачи за матч и помог «Реалу» завоевать титул чемпиона.

Родригес сыграл решающую роль в победе «Реала» над «Партизаном» в пятом матче серии плей-офф Евролиги. 37-летний игрок завершил встречу с 19 очками, 6 передачами, 3 подборами, 1 перехватом за 19 минут на паркете.

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