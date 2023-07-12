Серхио Родригес продлил контракт с «Реалом» на один год

« » официально объявил о продлении контракта с разыгрывающим (37 лет, 191 см) до конца сезона-2023/24.

В прошедшем сезоне Евролиги испанец набирал в среднем 4,9 очка, 1,5 подбора, 4,4 передачи за матч и помог «Реалу» завоевать титул чемпиона.

Родригес сыграл решающую роль в победе «Реала» над «Партизаном» в пятом матче серии плей-офф Евролиги. 37-летний игрок завершил встречу с 19 очками, 6 передачами, 3 подборами, 1 перехватом за 19 минут на паркете.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги