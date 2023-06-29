«Реал» расстался с Энтони Рэндолфом. Интерес к игроку проявляют несколько российских клубов

Мадридский « » официально объявил об уходе из команды тяжелого форварда (33 года, 211 см).

Американец со словенским гражданством провел за «Реал» семь сезонов, завоевав два титула чемпиона Евролиги (2018, 2023) и три титула чемпиона Испании (2018, 2019, 2022).

Интерес к Рэндолфу проявляют несколько клубов, включая российские, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

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