«Реал» расстался с Энтони Рэндолфом. Интерес к игроку проявляют несколько российских клубов

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Мадридский «Реал» официально объявил об уходе из команды тяжелого форварда Энтони Рэндолфа (33 года, 211 см).

Американец со словенским гражданством провел за «Реал» семь сезонов, завоевав два титула чемпиона Евролиги (2018, 2023) и три титула чемпиона Испании (2018, 2019, 2022).

Интерес к Рэндолфу проявляют несколько клубов, включая российские, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

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