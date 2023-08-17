Майкл Портер: «Я один из лучших снайперов в лиге»

Форвард « » ответил хейтерам, которые критикуют его за то, что он редко дает передачи.

«Да, я знаю, что обо мне пишут в социальных сетях. Но если честно, я один из лучших снайперов в лиге.

Когда я получаю мяч, если вокруг меня не слишком много людей, я, скорее всего, выпрыгну и брошу по кольцу. Партнеры по команде знают об этом и говорят мне бросать», – сказал Портер.

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