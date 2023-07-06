«Уралмаш» подписал Чеда Брауна

Теги переходы Хапоэль Гильбоа Единая лига ВТБ Уралмаш Чэд Браун Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с американским центровым Чедом Брауном (26 лет, 206 см).

В прошлом сезоне Браун выступал за «Хапоэль Гильбоа», набирая в чемпионате Израиля 9,0 очка, 6,7 подбора и 1,1 блок-шота за 23,5 минуты на паркете в среднем за матч.

До этого американец играл в NCAA за Университет Центральной Флориды, а также в чемпионатах Греции и Турции.

«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80». Спортдиректор «Уралмаша» – о выходе в Лигу ВТБ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
у легионеров американских какая-то пониженная социальная ответственность))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий