«Уралмаш» подписал Чеда Брауна

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» объявил о подписании контракта с американским центровым Чедом Брауном (26 лет, 206 см).

В прошлом сезоне Браун выступал за « », набирая в чемпионате Израиля 9,0 очка, 6,7 подбора и 1,1 блок-шота за 23,5 минуты на паркете в среднем за матч.

До этого американец играл в NCAA за Университет Центральной Флориды, а также в чемпионатах Греции и Турции.

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