Уилл Бартон считает, что молодое поколение не испытывает настоящей любви к баскетболу

Теги Торонто НБА Уилл Бартон Баскетбол

Атакующий защитник «Торонто» Уилл Бартон считает, что молодое поколение не любит баскетбол так, как его любили раньше.

«Странно. Мне кажется, что они не любят играть в баскетбол так сильно, как мы, теперь это больше какие-то упражнения. Я не работал над своей игрой до второго курса колледжа, я просто играл в баскетбол. Сейчас это больше тренировки...

На улице больше не играют. Если это не громкое мероприятие AAU или лагерь, они не играют в баскетбол», – сказал Бартон в эфире подкаста Ball Don’t Stop.

Журналист Алекс Кеннеди в комментариях отметил, что защитник Боунс Хайлэнд говорил ему то же самое в интервью в 2021 году. Хайлэнд тогда утверждал, что молодые игроки сфокусированы на упражнениях и тренировках в зале, и его удивляло, когда они практически всегда отказывались пойти играть в баскетбол в любом формате.

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