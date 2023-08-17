Уилл Бартон считает, что молодое поколение не испытывает настоящей любви к баскетболу

Атакующий защитник « » считает, что молодое поколение не любит баскетбол так, как его любили раньше.

«Странно. Мне кажется, что они не любят играть в баскетбол так сильно, как мы, теперь это больше какие-то упражнения. Я не работал над своей игрой до второго курса колледжа, я просто играл в баскетбол. Сейчас это больше тренировки...

На улице больше не играют. Если это не громкое мероприятие AAU или лагерь, они не играют в баскетбол», – сказал Бартон в эфире подкаста Ball Don’t Stop.

Журналист Алекс Кеннеди в комментариях отметил, что защитник Боунс Хайлэнд говорил ему то же самое в интервью в 2021 году. Хайлэнд тогда утверждал, что молодые игроки сфокусированы на упражнениях и тренировках в зале, и его удивляло, когда они практически всегда отказывались пойти играть в баскетбол в любом формате.

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