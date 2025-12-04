Новобранец «Автодора» 23-летний Терренс Эдвардс решил не возвращаться в Россию после перерыва в чемпионате
Терренс Эдвардс решил отказаться от выступления за «Автодор».
23-летний американский защитник Терренс Эдвардс не вернулся в «Автодор» после перерыва на матчи сборных. Эдвардс улетал в США и уведомил клуб, что не собирается приезжать в Россию.
«Автодор» намерен защищать свои права юридическими методами.
Эдвардс входил в десятку самых результативных игроков текущего розыгрыша Лиги ВТБ, набирая 16,3 очка и 5,4 подбора в среднем, хоть и не мог похвастаться высокой точностью (35,5% с игры, 29,5% из-за дуги).
У «Автодора» продолжается серия поражений, которая достигла уже 10 матчей подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Автодора»
