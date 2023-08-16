Стивен Эй Смит: «Демаркус Казинс был бы в Топ-5 центровых, но в НБА его подвергли остракизму»

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что центровой не может вернуться в НБА из-за субъективного отношения людей в лиге.

«Мне не нравится, как в НБА относятся к Демаркусу Казинсу, ведь он все еще может играть в баскетбол. Казинс прямо сейчас был бы в пятерке лучших «больших». С его набором умений, его телом, его силой, его бросковыми способностями, его баскетбольным IQ, всем остальным, он мог бы войти в пятерку лучших.

Даже если вы считаете, что он должен был вести себя определенным образом, не быть едким, то где же прощение? Человек умеет играть и не заслуживает того, чтобы делать это в Пуэрто-Рико. В НБА Казинса подвергли остракизму из-за персональных качеств, которые он когда-то демонстрировал», – заявил журналист.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

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