Стивен Эй Смит: «Демаркус Казинс был бы в Топ-5 центровых, но в НБА его подвергли остракизму»

Теги НБА чемпионат Пуэрто-Рико Демаркус Казинс Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что центровой Демаркус Казинс не может вернуться в НБА из-за субъективного отношения людей в лиге.

«Мне не нравится, как в НБА относятся к Демаркусу Казинсу, ведь он все еще может играть в баскетбол. Казинс прямо сейчас был бы в пятерке лучших «больших». С его набором умений, его телом, его силой, его бросковыми способностями, его баскетбольным IQ, всем остальным, он мог бы войти в пятерку лучших.

Даже если вы считаете, что он должен был вести себя определенным образом, не быть едким, то где же прощение? Человек умеет играть и не заслуживает того, чтобы делать это в Пуэрто-Рико. В НБА Казинса подвергли остракизму из-за персональных качеств, которые он когда-то демонстрировал», – заявил журналист.

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4 комментария

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FaithDevotion
В НБА его травмам подвергли в первую очередь
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Light Yagami
Казинс закончился, как топ-баскетболист, после той травмы в плове в 2019-м. Никто ему не мешал взять тот жирный контракт в "НОП", а все эти разговоры про его характер – отмазки для бедных. В лиге есть гораздо более токсичные челы, которые вполне себе обустроены.
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KakoytoChel
До травм Буги имел тяжёлый характер, после травм он уже не был Буги.
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Александр Максаков
В топ-5 больших травматов
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