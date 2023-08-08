Кваме Браун раскритиковал Стивена Эй Смита, который берет по 2 899 долларов с участников своего тренировочного лагеря

Теги Кваме Браун НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Экс-игрок НБА Кваме Браун раскритиковал известного телеведущего Стивена Эй Смита, который берет по 2 899 долларов с участников своего юношеского тренировочного лагеря.

«Мне очень хочется знать, а что, черт возьми, Стивен Эй Смит собирается рассказывать детям в своем баскетбольном лагере? Среднестатистический игрок НБА берет, наверное, по 250-300 долларов с ребенка. У этого козла лагерь стоит 3 000 долларов? Стивен Эй Смит будет брать по 3 000 долларов за обучение детей баскетболу. Что, черт возьми, он им может сказать?» – заявил Браун.

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9 комментариев

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Рассказать-то этот персонаж может очень много всякой чепухи, а аот научить чему-нибудь - вряд ли.
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Кваме Браун назвал Стивен Эй Смита GOAT’ом ?!
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Так он и не будет учить, он делегирует эти процессы)) Это Кваме самозанятый, а Смит бизнесмен, иф ю ноу вот ай мин)
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По-моему это как раз достойно похвалы, хоть Стивен и неисправимый клоун, но деньги делать умеет )
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вместе весело шагать по просторам в исполнении эй смита
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Вряд ли сам Смит кого-то чему-то будет учить. Наймёт "реализаторов", как на овощном ряду в крытом рынке
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три штукаря - как-то крутовато даже по американским меркам не говоря уж что на рубли вообще немыслимая сумма
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Ответ ivavas
Кваме Браун назвал Стивен Эй Смита GOAT’ом ?!
Тонко)
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Ответ Сергей Ратников
три штукаря - как-то крутовато даже по американским меркам не говоря уж что на рубли вообще немыслимая сумма
Понты дороже денег. Людям, которые платят такие суммы нужен не собственно баскетбол (ехать), а селебрити имя Стивена Эя (шашечки).
Россиянам такое должно быть понятно как никому другому.
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