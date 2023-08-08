Кваме Браун раскритиковал Стивена Эй Смита, который берет по 2 899 долларов с участников своего тренировочного лагеря

Экс-игрок НБА Кваме Браун раскритиковал известного телеведущего , который берет по 2 899 долларов с участников своего юношеского тренировочного лагеря.

«Мне очень хочется знать, а что, черт возьми, Стивен Эй Смит собирается рассказывать детям в своем баскетбольном лагере? Среднестатистический игрок НБА берет, наверное, по 250-300 долларов с ребенка. У этого козла лагерь стоит 3 000 долларов? Стивен Эй Смит будет брать по 3 000 долларов за обучение детей баскетболу. Что, черт возьми, он им может сказать?» – заявил Браун.

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