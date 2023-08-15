Стивен Эй Смит: «По таланту Дэвис достоин нового контракта, по стабильности нет»
Телеведущий Стивен Эй Смит в подкасте Пола Джорджа поделился своим мнением о форварде «Лейкерс» Энтони Дэвисе.
Дэвис недавно получил продление контракта на 186 миллионов долларов.
«Мне нравится Дэвис. Я пообщался с его отцом во время плей-офф. Знаю, что он немного чувствительно воспринял то, что я говорил о нем. Но мне нравится Эй Ди как игрок и как человек.
62 миллиона долларов? 62 миллиона долларов? Скажу так, по таланту он достоин этих денег, по стабильности нет. В одном матче он может стать лучшим, в следующем уйти в тень. В первом матче серии наберет 40, во втором 11. Я бы предпочел видеть 28 и 30, и так каждый раз. Так лучше, чем эти американские горки», – заявил Стивен Эй.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
Комментарии