Стивен Эй Смит: «По таланту Дэвис достоин нового контракта, по стабильности нет»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит в подкасте Пола Джорджа поделился своим мнением о форварде «Лейкерс» Энтони Дэвисе.

Дэвис недавно получил продление контракта на 186 миллионов долларов.

«Мне нравится Дэвис. Я пообщался с его отцом во время плей-офф. Знаю, что он немного чувствительно воспринял то, что я говорил о нем. Но мне нравится Эй Ди как игрок и как человек.

62 миллиона долларов? 62 миллиона долларов? Скажу так, по таланту он достоин этих денег, по стабильности нет. В одном матче он может стать лучшим, в следующем уйти в тень. В первом матче серии наберет 40, во втором 11. Я бы предпочел видеть 28 и 30, и так каждый раз. Так лучше, чем эти американские горки», – заявил Стивен Эй.

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