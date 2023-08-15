Чейссон Рэндл продолжит карьеру в АЕКе
Греческий АЕК договорился о подписании контракта с американским разыгрывающим Чейссоном Рэндлом (30 лет, 188 см).
Рэндл выступал в НБА за «Филадельфию», «Нью-Йорк», «Вашингтон», «Голден Стэйт» и «Орландо». На счету защитника 119 матчей с показателями 5,7 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи в среднем за встречу. Большую часть прошлого сезона Рэндл провел в G-лиге.
Ранее этим летом АЕК подписал Бена Маклемора, Миндаугаса Кузминскаса, Лэнгстона Холла, Мфионду Кабенгеле и Джастина Тиллмена, а также назначил Жоана Пласу на пост главного тренера.
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