АЕК подписал Мфионду Кабенгеле

Теги переходы Бостон Еврокубок АЕК НБА чемпионат Греции Мфионду Кабенгеле Баскетбол

АЕК заключил соглашение с тяжелым форвардом Мфионду Кабенгеле (25 лет, 206 см).

В минувшем сезоне G-лиги за фарм-клуб «Бостона» Кабенгеле набирал в среднем 18,6 очка, 10,3 подбора и 1,4 блок-шота.

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