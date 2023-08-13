Джастин Шэмпени примет участие в тренировочном лагере «Майами»

Теги переходы Майами НБА Джастин Шэмпени Баскетбол

Форвард Джастин Шэмпени (22 года, 198 см) подписал негарантированный минимальный контракт с «Майами» и примет участие в тренировочном лагере команды.

Шэмпени был отчислен из «Бостона» чуть больше недели назад. Форвард стал игроком «Селтикс» под занавес прошлого сезона, с ним был подписан негарантированный контракт на несколько лет.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Джастин провел за бостонскую команду 2 матча, набирая 2,5 очка и 2,0 подбора в среднем за игру.

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1 комментарий

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Kirill Proskurin
Новый Макс Штрусс?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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