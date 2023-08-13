Джастин Шэмпени примет участие в тренировочном лагере «Майами»

Форвард Джастин Шэмпени (22 года, 198 см) подписал негарантированный минимальный контракт с « » и примет участие в тренировочном лагере команды.

Шэмпени был отчислен из «Бостона» чуть больше недели назад. Форвард стал игроком «Селтикс» под занавес прошлого сезона, с ним был подписан негарантированный контракт на несколько лет.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Джастин провел за бостонскую команду 2 матча, набирая 2,5 очка и 2,0 подбора в среднем за игру.

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