Дуэйн Уэйд о знаменитой фотографии с данком Леброна Джеймса: «Я никогда не видел этот данк. Я отвернулся»

Легенда « » рассказал о знаменитой фотографии, сделанной во время данка после его передачи не глядя.

«Вы знаете, что я никогда не видел этот данк? Я отвернулся в момент данка.

Это был наш типичный быстрый отрыв. Я либо подбрасывал мяч в воздух, либо ударял в пол. Так или иначе мне всегда удавалось отдать ему мяч.

Я быстро оглянулся назад, чтобы убедиться, что это Леброн, а не кто-то другой, и сделал передачу.

Что я помню об этом моменте, так это то, что я вернулся в Милуоки и в «Брэдли-центр», где я играл в свои студенческие годы. И где под сводами арены висит моя майка», – рассказал Уэйд.

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