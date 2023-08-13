Дуэйн Уэйд о знаменитой фотографии с данком Леброна Джеймса: «Я никогда не видел этот данк. Я отвернулся»
Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал о знаменитой фотографии, сделанной во время данка Леброна Джеймса после его передачи не глядя.
«Вы знаете, что я никогда не видел этот данк? Я отвернулся в момент данка.
Это был наш типичный быстрый отрыв. Я либо подбрасывал мяч в воздух, либо ударял в пол. Так или иначе мне всегда удавалось отдать ему мяч.
Я быстро оглянулся назад, чтобы убедиться, что это Леброн, а не кто-то другой, и сделал передачу.
Что я помню об этом моменте, так это то, что я вернулся в Милуоки и в «Брэдли-центр», где я играл в свои студенческие годы. И где под сводами арены висит моя майка», – рассказал Уэйд.
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