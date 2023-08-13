Дуэйн Уэйд о знаменитой фотографии с данком Леброна Джеймса: «Я никогда не видел этот данк. Я отвернулся»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд рассказал о знаменитой фотографии, сделанной во время данка Леброна Джеймса после его передачи не глядя.

«Вы знаете, что я никогда не видел этот данк? Я отвернулся в момент данка.

Это был наш типичный быстрый отрыв. Я либо подбрасывал мяч в воздух, либо ударял в пол. Так или иначе мне всегда удавалось отдать ему мяч.

Я быстро оглянулся назад, чтобы убедиться, что это Леброн, а не кто-то другой, и сделал передачу.

Что я помню об этом моменте, так это то, что я вернулся в Милуоки и в «Брэдли-центр», где я играл в свои студенческие годы. И где под сводами арены висит моя майка», – рассказал Уэйд.

Джордан и Баркли были главной парой друзей НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают друг с другом

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поникший Руй
Фото конечно легендарное, у меня 2 года стояло на заставке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айрат Ситдиков
Ответ Поникший Руй
Фото конечно легендарное, у меня 2 года стояло на заставке
Вот шикарное, а сам момент он ну такой, обычный)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий