«Я величайший игрок в истории «Майами». Дуэйн Уэйд согласился с Пэтом Райли
Член Зала славы Дуэйн Уэйд согласился с президентом «Майами» Пэтом Райли, который назвал Уэйда величайшим игроком в истории клуба.
«Он прав.
Я играл там почти 15 лет. Я выступал за этот город и все отдал сообществу. Я отдал все игре. Я пожертвовал всем, чем мог, чтобы мы достигли того уровня, которого мы хотели достичь.
Не хочу никого обидеть, но я действительно величайший игрок в истории «Хит», – сказал Уэйд.
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