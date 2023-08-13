«Я величайший игрок в истории «Майами». Дуэйн Уэйд согласился с Пэтом Райли

Теги Майами Дуэйн Уэйд Пэт Райли НБА Баскетбол

Член Зала славы Дуэйн Уэйд согласился с президентом «Майами» Пэтом Райли, который назвал Уэйда величайшим игроком в истории клуба.

«Он прав.

Я играл там почти 15 лет. Я выступал за этот город и все отдал сообществу. Я отдал все игре. Я пожертвовал всем, чем мог, чтобы мы достигли того уровня, которого мы хотели достичь.

Не хочу никого обидеть, но я действительно величайший игрок в истории «Хит», – сказал Уэйд.

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3 комментария

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Перстень Уэстбрука
Нужно отделять Уэйда игрока и судьи СДК, Уэйд сделал для Хит больше чем кто либо
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Light Yagami
Люди стали забывать о Келли Олинике.
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Naduvnoy
В принципе простейший слепой тест на цвет кожи.
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