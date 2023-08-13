«Я величайший игрок в истории «Майами». Дуэйн Уэйд согласился с Пэтом Райли

Член Зала славы согласился с президентом « » , который назвал Уэйда величайшим игроком в истории клуба.

«Он прав.

Я играл там почти 15 лет. Я выступал за этот город и все отдал сообществу. Я отдал все игре. Я пожертвовал всем, чем мог, чтобы мы достигли того уровня, которого мы хотели достичь.

Не хочу никого обидеть, но я действительно величайший игрок в истории «Хит», – сказал Уэйд.

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