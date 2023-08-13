Сборная Греции сократила состав до 14 игроков

Теги сборная Греции Вассилис Толиопулос Чемпионат мира по баскетболу 2023 Костас Адетокумбо Баскетбол

За несколько дней до товарищеского турнира в Абу-Даби сборная Греции исключила двух игроков из предварительного состава на чемпионат мира.

Федерация баскетбола Греции объявила, что Костас Адетокумбо и Вассилис Толиопулос не примут участие в ЧМ-2023. Адетокумбо перенес операцию на колене и не успеет восстановиться к турниру.

Греция проведет в Абу-Даби два товарищеских матча – против США (18 августа) и Германии (19 августа).

Предварительный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Динос Митоглу, Танасис Адетокумбо, Георгиос Папаяннис, Георгиос Калаицакис, Георгиос Цалбурис, Манос Хацидакис.

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