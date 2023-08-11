ЧЕ-2023. Девушки (U16). Испания – Словения, Франция сыграет с Сербией и другие матчи
Сегодня в турецком Измире стартует чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.
В первый игровой день Испания сыграет со Словенией, Франция встретится с Сербией.
Чемпионат Европы
Девушки (U16)
Первый раунд
Группа A
Чехия – Португалия
11 августа. 14:00
Латвия – Финляндия
11 августа. 16:30
Положение команд: Чехия – 0-0, Латвия – 0-0, Финляндия – 0-0, Португалия – 0-0.
Группа B
Венгрия – Турция
11 августа. 19:00
ФРАНЦИЯ – Сербия
11 августа. 21:30
Положение команд: Франция – 0-0, Венгрия – 0-0, Турция – 0-0, Сербия – 0-0.
Группа C
Италия – Израиль
11 августа. 14:00
Польша – Хорватия
11 августа. 16:30
Положение команд: Италия – 0-0, Польша – 0-0, Хорватия – 0-0, Израиль – 0-0.
Группа D
Испания – Словения
11 августа. 19:00
Бельгия – Греция
11 августа. 21:30
Положение команд: Испания – 0-0, Бельгия – 0-0, Греция – 0-0, Словения – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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