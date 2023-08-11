ЧЕ-2023. Девушки (U16). Испания – Словения, Франция сыграет с Сербией и другие матчи

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Сегодня в турецком Измире стартует чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.

В первый игровой день Испания сыграет со Словенией, Франция встретится с Сербией.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

Первый раунд

Группа A

Чехия – Португалия

11 августа. 14:00

Латвия – Финляндия

11 августа. 16:30

Положение команд: Чехия – 0-0, Латвия – 0-0, Финляндия – 0-0, Португалия – 0-0.

Группа B

Венгрия – Турция

11 августа. 19:00

ФРАНЦИЯ – Сербия 

11 августа. 21:30

Положение команд: Франция – 0-0, Венгрия – 0-0, Турция – 0-0, Сербия – 0-0.

Группа C

Италия – Израиль

11 августа. 14:00

Польша – Хорватия 

11 августа. 16:30

Положение команд: Италия – 0-0, Польша – 0-0, Хорватия – 0-0, Израиль – 0-0.

Группа D

Испания – Словения

11 августа. 19:00

Бельгия – Греция

11 августа. 21:30

Положение команд: Испания – 0-0, Бельгия – 0-0, Греция – 0-0, Словения – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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