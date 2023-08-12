ЧЕ-2023. Девушки (U16). Греция – Испания, Турция сыграет с Францией и другие матчи
Сегодня в турецком Измире продолжился чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.
Во второй игровой день Греция встретится с Испанией, Турция сыграет с Францией.
Девушки (U16)
Первый раунд
Группа A
Финляндия – Чехия
12 августа. 14:00
ЛАТВИЯ – Португалия
12 августа. 21:30
Положение команд: Чехия – 1-0, Финляндия – 1-0, Латвия – 0-1, Португалия – 0-1.
Группа B
Сербия – Венгрия
12 августа. 19:00
Турция – Франция
12 августа. 19:00
Положение команд: Франция – 1-0, Венгрия – 1-0, Турция – 0-1, Сербия – 0-1.
Группа C
Хорватия – Италия
12 августа. 14:00
Израиль – Польша
12 августа. 16:30
Положение команд: Италия – 1-0, Польша – 1-0, Хорватия – 0-1, Израиль – 0-1.
Группа D
Греция – Испания
12 августа. 16:30
Словения – Бельгия
12 августа. 21:30
Положение команд: Испания – 1-0, Бельгия – 1-0, Греция – 0-1, Словения – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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