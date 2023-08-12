ЧЕ-2023. Девушки (U16). Греция – Испания, Турция сыграет с Францией и другие матчи

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Сегодня в турецком Измире продолжился чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.

Во второй игровой день Греция встретится с Испанией, Турция сыграет с Францией.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

Первый раунд

Группа A

Финляндия – Чехия

12 августа. 14:00

ЛАТВИЯ – Португалия

12 августа. 21:30

Положение команд: Чехия – 1-0, Финляндия – 1-0, Латвия – 0-1, Португалия – 0-1.

Группа B

Сербия – Венгрия

12 августа. 19:00

Турция – Франция 

12 августа. 19:00

Положение команд: Франция – 1-0, Венгрия – 1-0, Турция – 0-1, Сербия – 0-1.

Группа C

Хорватия – Италия

12 августа. 14:00

Израиль – Польша

12 августа. 16:30

Положение команд: Италия – 1-0, Польша – 1-0, Хорватия – 0-1, Израиль – 0-1.

Группа D

Греция – Испания

12 августа. 16:30

Словения – Бельгия

12 августа. 21:30

Положение команд: Испания – 1-0, Бельгия – 1-0, Греция – 0-1, Словения – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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