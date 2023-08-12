Кристиан Вуд заинтересован в переходе в «Майами»

Свободный агент Кристиан Вуд (27 лет, 208 см) заинтересован в подписании соглашения с « », сообщает журналист The Athletic Джован Буха.

« , насколько я понимаю, заинтересован в потенциальной роли в «Майами» — смотря, какие игроки будут участвовать в обмене Дэмиана Лилларда. Если «Хит» приобретут Нуркича, я думаю, что передняя линия будет готова. Если они этого не сделают и избавятся от Йовича, Вуд может вытеснить из состав Лава и Брайанта», – сказал Буха.

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