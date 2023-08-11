«Майами» подписал негарантированный контракт с Алондесом Уильямсом

Теги переходы Майами НБА Алондес Уильямс Баскетбол

Атакующий защитник Алондес Уильямс (24 года, 196 см) заключил соглашение с «Майами» по схеме Exhibit 10.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уильямс набирал в среднем 13,5 очка, 4,7 подбора и 2,9 передачи в минувшем сезоне-2022/23 G-лиги.

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1 комментарий

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hhh1361
Ну че, будет иметь линейку типо 20/7/6 в финале конфы?
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