Дрэймонд Грин считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер Кевона Луни

Теги Голден Стэйт Ник Коллисон НБА Дрэймонд Грин Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин согласился с мнением пользователя соцсетей, который считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер центрового Кевона Луни.

«Номер Ника Коллисона вывели просто за то, что он играл за одну команду 13 лет. Луни уже отыграл за «воинов» 8 и добился большего. И он продолжает. Его номер должен быть выведен», – говорится в посте.

«Факты», – отреагировал Грин.

Луни трижды становился чемпионом с «Уорриорз», но заметную роль сыграл только в 2022 году, когда набирал 6,5 очка, 13,1 подбора и 3,3 передачи за игру.

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6 комментариев

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rabindradat
Готовят Луни к ветеранскому контракту.)
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Serik Alik
Луни молодец, импакт прекрасный даёт команде, но выводить номер из обращения - перебор. .
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Mit_Sam
«Или твой номер вывести, или Луни, что выберешь, Дреймонд?» Интересно, что бы он на это ответил.
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Vals
Я смотрю, Грин во всю готовится сместить Смита на посту главного клоуна медиа-НБА.
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Stephan Carrypenko
Ответ Mit_Sam
«Или твой номер вывести, или Луни, что выберешь, Дреймонд?» Интересно, что бы он на это ответил.
Изначально нелогичный и даже глупый вопрос)
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Stephan Carrypenko
Ответ Vals
Я смотрю, Грин во всю готовится сместить Смита на посту главного клоуна медиа-НБА.
Только Грин имеет все основания выражать свою точку зрения, а Смит это как раз артист
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