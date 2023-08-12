Дрэймонд Грин считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер Кевона Луни

Форвард « » согласился с мнением пользователя соцсетей, который считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер центрового .

«Номер Ника Коллисона вывели просто за то, что он играл за одну команду 13 лет. Луни уже отыграл за «воинов» 8 и добился большего. И он продолжает. Его номер должен быть выведен», – говорится в посте.

«Факты», – отреагировал Грин.

Луни трижды становился чемпионом с «Уорриорз», но заметную роль сыграл только в 2022 году, когда набирал 6,5 очка, 13,1 подбора и 3,3 передачи за игру.

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