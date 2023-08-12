Дрэймонд Грин считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер Кевона Луни
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин согласился с мнением пользователя соцсетей, который считает, что «Уорриорз» должны будут вывести из обращения номер центрового Кевона Луни.
«Номер Ника Коллисона вывели просто за то, что он играл за одну команду 13 лет. Луни уже отыграл за «воинов» 8 и добился большего. И он продолжает. Его номер должен быть выведен», – говорится в посте.
«Факты», – отреагировал Грин.
Луни трижды становился чемпионом с «Уорриорз», но заметную роль сыграл только в 2022 году, когда набирал 6,5 очка, 13,1 подбора и 3,3 передачи за игру.
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