Огнен Добрич близок к переходу в «Виртус»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Виртус Огнен Добрич Баскетбол

Форвард «Црвены Звезды» Огнен Добрич (28 лет, 200 см) близок к переходу в «Виртус».

По информации BasketNews, стороны находятся в заключительной стадии переговоров.

Добрич провел 7 лет в составе «Црвены Звезды». Он 5 раз стал чемпионом Сербии, 4 раза – победителем Адриатической лиги. Трижды форвард становился MVP финала.

В прошедшем сезоне Евролиги Добрич набирал 9,9 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

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