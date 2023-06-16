Огнен Добрич близок к переходу в «Виртус»

Форвард « » Огнен Добрич (28 лет, 200 см) близок к переходу в « ».

По информации BasketNews, стороны находятся в заключительной стадии переговоров.

Добрич провел 7 лет в составе «Црвены Звезды». Он 5 раз стал чемпионом Сербии, 4 раза – победителем лиги. Трижды форвард становился MVP финала.

В прошедшем сезоне Евролиги Добрич набирал 9,9 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

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