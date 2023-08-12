Владельцы «Лондон Лайонс» отвергли обвинения в похищении людей и мошенничестве

Базирующаяся в Америке инвестиционная группа 777 Partners, которая владеет клубом «Лондон Лайонс», находится под следствием Британской баскетбольной лиги (BBL).

Как сообщил британский журналист Стюарт Ходж со ссылкой на несколько источников, BBL намерена убедиться, подходит ли 777 Partners для управления клубом.

Ходж отмечает, что расследование началось после публикации текста в издании Josimar Football, в котором приведены сомнительные связи 777 Partners. Утверждается, что аффилированные компании были вовлечены в такие действия, как похищение людей, кабальное кредитование и мошенничество. Основателю 777 Partners Джошу Вандеру, как сообщается, предъявлены связанные с наркотиками обвинения, которые он не оспаривал.

Группа 777 Partners, которая владеет британским клубом, а также 45% акций BBL, категорически отвергла обвинения, представленные в материале, назвав их «клеветническими».

Группа опубликовала официальное заявление, в котором утверждается, что «никакого расследования в отношении ее владения «Лондон Лайонс» не проводится», а приведенные обвинения «являются необоснованными».

« » помимо британской лиги выступает в Еврокубке.

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