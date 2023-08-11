Эй Джей Гриффин: «Если вы называете себя последователем Иисуса Христа, вы не должны ходить на концерты Бейонсе, пропагандирующей сатану»

Легкий форвард «Атланты» раскритиковал поклонников известной поп-исполнительницы Бейонсе, также обвинив ее в пропаганде сатанизма.

«Если вы называете себя последователем Иисуса Христа, вы не должны ходить ни на концерты Бейонсе, ни на какие-либо другие концерты, пропагандирующие сатану. (Послание к Ефесянам 5:11)», – написал 19-летний Гриффин на своей странице в соцсети, однако затем удалил пост.

Бейонсе даст 3 концерта в Атланте в ближайшие четверо суток.

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