Эй Джей Гриффин: «Если вы называете себя последователем Иисуса Христа, вы не должны ходить на концерты Бейонсе, пропагандирующей сатану»

Теги светская хроника Атланта НБА Эй Джей Гриффин Баскетбол

Легкий форвард «Атланты» Эй Джей Гриффин раскритиковал поклонников известной поп-исполнительницы Бейонсе, также обвинив ее в пропаганде сатанизма.

«Если вы называете себя последователем Иисуса Христа, вы не должны ходить ни на концерты Бейонсе, ни на какие-либо другие концерты, пропагандирующие сатану. (Послание к Ефесянам 5:11)», – написал 19-летний Гриффин на своей странице в соцсети, однако затем удалил пост.

Бейонсе даст 3 концерта в Атланте в ближайшие четверо суток.

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9 комментариев

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Sonder
выпускник duke blue devils кстати
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MS89
Неизвестно, как сложится в дальнейшем карьера у парня, но после этих слов в Бруклин уже вряд ли возьмут. А вот в Юту зайдет как влитой
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Поникший Руй
Ээээх межсезонье...
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Сергей Пузанков
По-моему, он раскритиковал последователей Иисуса Христа
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Айрат Ситдиков
блин, как же сайт спортса лагает у меня теперь на ноуте... 3fps примерно.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Sonder
выпускник duke blue devils кстати
рыбак рыбака
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