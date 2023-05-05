Бен Симмонс может сыграть за Австралию на чемпионате мира-2023
Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан заявил, что звездный защитник «Бруклина» Бен Симмонс с большой вероятностью сыграет на предстоящем чемпионате мира.
«Приоритеты Бена – восстановиться, набрать форму и быть готовым к выходу на площадку.
По состоянию на данный момент существует очень большая вероятность, что он сыграет на чемпионате мира», – заявил Гурджан.
Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата НБА и плей-офф из-за проблем со спиной.
Австралия выступит в группе вместе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.
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