Бен Симмонс может сыграть за Австралию на чемпионате мира-2023

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан заявил, что звездный защитник « » с большой вероятностью сыграет на предстоящем чемпионате мира.

«Приоритеты Бена – восстановиться, набрать форму и быть готовым к выходу на площадку.

По состоянию на данный момент существует очень большая вероятность, что он сыграет на чемпионате мира», – заявил Гурджан.

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Австралия выступит в группе вместе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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