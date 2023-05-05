Бен Симмонс может сыграть за Австралию на чемпионате мира-2023

Теги Бруклин сборная Австралии НБА Брайан Гурджан Бен Симмонс чемпионат мира-2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Австралии Брайан Гурджан заявил, что звездный защитник «Бруклина» Бен Симмонс с большой вероятностью сыграет на предстоящем чемпионате мира.

«Приоритеты Бена – восстановиться, набрать форму и быть готовым к выходу на площадку.

По состоянию на данный момент существует очень большая вероятность, что он сыграет на чемпионате мира», – заявил Гурджан.

Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата НБА и плей-офф из-за проблем со спиной.

Австралия выступит в группе вместе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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13 комментариев

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Мага2101
Легенда
+12
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xamer 9
Гурджан можно заявлять все что угодно, только решать все равно будет Бруклин. Поехать на ЧМ после пропущенного сезона 21/22 и сыгранного наполовину сезона 22/23 - какая то шутка.
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Сергей Пузанков
Ответ Максим Чирятьев
Самый бесполезный игрок нба
MбP
+5
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Максим Чирятьев
Самый бесполезный игрок нба
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Николай Горшков
Не попадет
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Растислав Лупеко
А зачем он там?
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Сергей Пузанков
может, но не будет
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jonnysilverhand01
Ну все, берегись процент трехочковых, Бен едет в сборную
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couture39
Исправлено: Бен Симмонс может посидеть на скамейке Австралии на чемпионате мира-2023.
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Sergio198344
щутки щутками, а идея неплохая. Для поднятия самоуверенности типа
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everyday4768
Ответ Sergio198344
щутки щутками, а идея неплохая. Для поднятия самоуверенности типа
Самоуверенности и самомнения у него как раз на всю команду хватит, с запасом
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Артур Артур
Приедет и развалит японцев, а остальные матчи пропустит из-за "травмы"
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