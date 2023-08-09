Александр Щербенев: «Сегодня нам было тяжелее, чем два дня назад»

По словам защитника сборной России Александра Щербенева, победа над Ираном (71:57) во втором товарищеском матче далась тяжелее, чем в первой встрече (72:59).

«На мой взгляд, сборная Ирана во второй встрече сыграла лучше, более мобильно. Нелегко было действовать против этой команды. Сегодня нам было тяжелее, чем два дня назад. Было заметно, что соперники настроены победить.

Рад, что победили. Может быть, не так уверенно, как это было в предыдущем матче, но для нас это и лучше. Потому что чем выше уровень соперника, тем интереснее играть, мы от этого растем. Есть, конечно, и у нас ошибки по игре, но в целом приятно, что выиграли при своих болельщиках. Уверен, что сделаем из этой встречи много полезных выводов и поймем, что хорошо, а что плохо, и будем вместе развиваться.

В этом матче вы стали самым результативным игроком в составе нашей сборной. Наверное, это очень приятно?

Конечно, но это не самое важное. Главное, что выиграли. У нас в целом команда сильная, и каждый готов взять на себя роль лидера. Рад, что сегодня это удалось мне, и команда победила», — сказал Щербенев.

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