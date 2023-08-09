Зоран Лукич о матчах против Ирана: «Что касается качества баскетбола, не могу быть доволен»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная Ирана Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич остался недоволен качеством игры команды в товарищеских матчах против Ирана.

«Энергия, самоотдача, химия внутри коллектива – это было хорошо. Но что касается качества баскетбола, я не могу быть доволен.

Не хочу оправдываться, но даже с этими моментами было интересно посмотреть на действия игроков. Из этих матчей можно сделать выводы на будущее», – сказал Лукич.

Сборная России провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана, одержав две победы со счетом 72:59 и 71:57. 

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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