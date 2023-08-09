Стэнли Умуде примет участие в тренировочном лагере «Пистонс»
Атакующий защитник Стэнли Умуде (24 года, 198 см) подписал с «Детройтом» контракт Exhibit 10 и примет участие в тренировочном лагере команды.
В прошлом году Умуде также провел предсезонку в составе «Пистонс», а затем провел большую часть сезона в G-лиге. В феврале «Пистонс» подписали с защитником 10-дневный контракт, и он провел за команду один матч.
В G-лиге Умуде набирал в среднем 15,4 очка и 5,2 подбора за встречу.
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