Канадские Монреаль и Ванкувер примут предсезонные матчи НБА в октябре

Канадские города Монреаль и Ванкувер примут по одному предсезонному матчу в преддверии регулярного чемпионата НБА сезона-23/24.

Игры являются частью Канадской серии НБА, цель которой – повышение популярности баскетбола в стране.

8 октября в Ванкувере канадский « » сыграет с « ».

«Оклахома», в состав которой входят канадцы Шэй Гилджес-Александер и Лугенц Дорт, 12 октября встретится с « » в Монреале.

В составах команд перед началом сезона-22/23 было рекордное количество игроков из Канады (22), что сделало ее представительство в лиге самым крупным после США девятый год подряд.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!