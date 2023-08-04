Канадские Монреаль и Ванкувер примут предсезонные матчи НБА в октябре

Теги предсезонные матчи Детройт Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Канадские города Монреаль и Ванкувер примут по одному предсезонному матчу в преддверии регулярного чемпионата НБА сезона-23/24.

Игры являются частью Канадской серии НБА, цель которой – повышение популярности баскетбола в стране.

8 октября в Ванкувере канадский «Торонто» сыграет с «Сакраменто».

«Оклахома», в состав которой входят канадцы Шэй Гилджес-Александер и Лугенц Дорт, 12 октября встретится с «Детройтом» в Монреале.

В составах команд НБА перед началом сезона-22/23 было рекордное количество игроков из Канады (22), что сделало ее представительство в лиге самым крупным после США девятый год подряд.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

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