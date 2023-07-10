Давиде Альвити перейдет в «Тренто»

Легкий форвард Давиде Альвити (26 лет, 200 см) продолжит карьеру в « ».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Давиде провел последние два сезона за « ». В минувшем розыгрыше чемпионата Италии он набирал 1,6 очка и 1,2 подбора в среднем за игру в 17 матчах.

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