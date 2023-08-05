Стивен Эй Смит: «Д’Анджело Расселлу должны платить не менее 25-27 миллионов в год»
Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл заслуживает большего, чем 36 миллионов долларов за два года.
«Я считаю, что Расселла недооценивают. Он умеет играть.
Д’Анджело Расселл, позволь мне кое-что тебе объяснить, бро. Тебя недооценивают. Ты заслуживаешь большего, чем двухлетний контракт на 36 миллионов долларов. Я считаю, что тебе должны платить не менее 25-27 миллионов в год», – сказал Смит.
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