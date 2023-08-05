Стивен Эй Смит: «Д’Анджело Расселлу должны платить не менее 25-27 миллионов в год»

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл заслуживает большего, чем 36 миллионов долларов за два года.

«Я считаю, что Расселла недооценивают. Он умеет играть.

Д’Анджело Расселл, позволь мне кое-что тебе объяснить, бро. Тебя недооценивают. Ты заслуживаешь большего, чем двухлетний контракт на 36 миллионов долларов. Я считаю, что тебе должны платить не менее 25-27 миллионов в год», – сказал Смит.

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