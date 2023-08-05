Стивен Эй Смит: «Д’Анджело Расселлу должны платить не менее 25-27 миллионов в год»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл заслуживает большего, чем 36 миллионов долларов за два года.

«Я считаю, что Расселла недооценивают. Он умеет играть.

Д’Анджело Расселл, позволь мне кое-что тебе объяснить, бро. Тебя недооценивают. Ты заслуживаешь большего, чем двухлетний контракт на 36 миллионов долларов. Я считаю, что тебе должны платить не менее 25-27 миллионов в год», – сказал Смит.

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2 комментария

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Он умеет играть 2-3 игры, а потом не играть 3-4 игры. Но такой игрок это хорошо когда есть. Он может играть один.
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Ох уж эти иксперды... И так ясно, что постарается за год хорошенько показать себя, чтобы выйти из этого контракта и заработать контракт получше. А не получится - останется на второй год в команде.
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