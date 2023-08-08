Скут Хендерсон: «Я стану лучшим новичком сезона. Такой у меня подход»

Теги Портленд НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Третий номер драфта Скут Хендерсон из «Портленда» рассказал о настрое, с которым подходит к дебютному сезону.

«Я стану лучшим новичком сезона. Такой у меня подход, это подтверждение моего прогресса... Я никогда не сомневался в собственных силах.

Всегда стараюсь играть хорошо. Всегда напоминаю себе, что должен сильно дебютировать в НБА. Не говорю себе, что хочу провести хороший дебютный сезон, говорю, что проведу хороший дебютный сезон.

У меня будет успешная карьера. Воспринимаю это как свершившийся факт», – заявил Хендерсон.

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3 комментария

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Ответ melmi
Это все замечательно .. сила духа вера в себя , но прослыть пустозвоном и балоболом в начале своей карьеры в НБА шансы больше , чем стать новичком года
Так лига, в общем и целом, из таких пустозвонов процентов на 80 и состоит. Разного разлива Яннисы, Халибёртоны да Микалы Бриджесы - исключение
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Это все замечательно .. сила духа вера в себя , но прослыть пустозвоном и балоболом в начале своей карьеры в НБА шансы больше , чем стать новичком года
0
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Аффирмации, тем более публичные - это хрень, чувак. Иди лучше в спортзал
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