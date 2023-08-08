Скут Хендерсон: «Я стану лучшим новичком сезона. Такой у меня подход»

Третий номер драфта из « » рассказал о настрое, с которым подходит к дебютному сезону.

«Я стану лучшим новичком сезона. Такой у меня подход, это подтверждение моего прогресса... Я никогда не сомневался в собственных силах.

Всегда стараюсь играть хорошо. Всегда напоминаю себе, что должен сильно дебютировать в НБА. Не говорю себе, что хочу провести хороший дебютный сезон, говорю, что проведу хороший дебютный сезон.

У меня будет успешная карьера. Воспринимаю это как свершившийся факт», – заявил Хендерсон.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом